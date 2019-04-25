Финансы
Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларовРИА Новости вчера в 14:42
Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Авто
УАЗ представил обновленный внедорожник «Патриот» для ДПС
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в рамках конференции «Безопасная дорога» представил обновленный внедорожник «Патриот» 2019 модельного года для ДПС.
Обновлено в 01:08
Экономика
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Путешествия
Отдыхающих в Турции туристов попросили доедать всю еду в отелях
Туристов, которые отдыхают в отелях системы «все включено» в Турции, попросили не оставлять на тарелках еду, которую они берут во время трапез, чтобы сократить количество отходов.
Обновлено в 03:18
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни
Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
Обновлено в 00:40
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Путин назвал полным провалом Порошенко итоги выборов на Украине
По словам российского лидера, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики нового руководства Украины Президент России Владимир Путин заявил, что результаты президентских выборов на Украине говорят о провале политики Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС
«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленной задержке инаугурации
Ситуацию, при которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не спешит объявлять официальные итоги президентских выборов, прокомментировал их победитель Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:36
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
Обновлено 24 апреля в 17:13
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07