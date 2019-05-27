Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

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