Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Украина задолжала еще больше

Lenta.ru10:38

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

ТАСС07:55

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Московский Комсомолец10:00

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

РЕН ТВ09:54

Госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму

ФАН09:39

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

Газета.Ru10:23

Государственный долг Украины с начала года вырос на $1,5 млрд

Росбалт07:55
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Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Обновлено вчера в 01:13
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

Во втором туре выборов президент Литвы победил бывший советник президента SEB Bank, экономист Гитанас Науседа, который участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.
Обновлено в 00:38
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В горах Чечни автомобиль упал в пропасть

Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Общество

В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов

Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Около 450 террористов напали на сирийских военных в провинции Хама

Обновлено в 16:02
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Коломойский: объявление дефолта поможет Украине

Олигарх Игорь Коломойский дал совет новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти по пути Греции и объявить в стране дефолт.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Общество

На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Общество

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе

По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Жительнице Ярославля во время салюта упал на голову снаряд

Обновлено в 16:09
Происшествия

В Североморске горит десантный корабль

Очевидцы с места события сообщают, что горит большой десантный корабль "Митрофан Москаленко", также утверждается, что горит корабль не в первый раз.
Обновлено в 10:17
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Авто

«КамАЗ» запустил совместный проект с Daimler

Самый дорогой в истории «КамАЗа» проект стартовал сегодня в Набережных Челнах — 200 млн евро вложено в завод по производству кабин для грузовиков последнего поколения.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Футбол

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Хоккей

Бержерон: «Бостон» хочет в финале обернуть опыт в свою пользу

В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Обновлено в 16:11
Авто

Toyota объявила дату старта приема заказов на новую Supra в России

На сайте Toyota уже запущен обратный отсчет времени, оставшегося до начала бронирования. В России в 2019 году будут доступны 22 автомобиля.
Обновлено в 13:29
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