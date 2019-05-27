Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС вчера в 07:55
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Эмери заявил, что «Арсенал» с самого начала был нацелен на победу в Лиге Европы
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Челси" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты
ARM представила новые процессоры Cortex-A77 и Mali-G77
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей
Тарасенко забросил девятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
На Камчатке неизвестные «заминировали» аэропорт
Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в здании аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», автостанции и торгового центра в Вилючинске поступили по телефону в полицию и главную воздушную гавань полуострова.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено вчера в 03:51
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено вчера в 19:27
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии
По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
В Сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Сергей Цивилёв призвал модернизировать систему теплоснабжения Кузбасса
Хотя глава региона адресует своё высказывание по большей части федеральным властям, так как систему следует менять на уровне всей страны, кемеровчане активно высказывают свои претензии именно к региональному руководству.
Обновлено в 00:02
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Тамбовские школьники начали сдавать ЕГЭ
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»
«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Москвич сломал позвоночник 10-летнему ребенку за мат
Мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку на детской площадке на Каширском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:12
Культура
Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес»
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, не понимает, как эта программа продолжает выходить в эфир 29 лет.
Обновлено вчера в 21:56