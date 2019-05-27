Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС вчера в 07:55

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдолг Украины за апрель вырос более чем на $1 млрд

Московский Комсомолецвчера в 21:26

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

ТАССвчера в 07:55

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

Газета.Ruвчера в 10:23

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

РЕН ТВвчера в 09:54

Госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму

ФАНвчера в 09:39

Украина задолжала еще больше

Lenta.ruвчера в 10:38

Государственный долг Украины с начала года вырос на $1,5 млрд

Росбалтвчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Общество

Опубликован список площадок под храм в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:22
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

Десятого мая в социальной сети Facebook была запущена онлайн-трансляция, которая показывает, как в прямом эфире разлагается бутылка из пластика.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Космос

На снимках Марса обнаружены леса, озера и синее небо

На Марсе обнаружили синее небо, крупные озёра и даже растительность.
Обновлено 26 мая в 11:59
Политика

Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах США

Обновлено в 00:48
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
Кино

«Мстители»: величайший злодей киновселенной скоро вернётся

Обновлено вчера в 03:00
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе

На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Алиса Салтыкова откровенно рассказала своим подписчикам о том, что побывала на хирургическом столе после того, как на нее напала овчарка.
Обновлено вчера в 23:24
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании".
Обновлено в 00:52
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено вчера в 07:19
Экономика

Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное