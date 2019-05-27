Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС вчера в 07:55

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Госдолг Украины за апрель вырос более чем на $1 млрд

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Украина задолжала еще больше

Lenta.ruвчера в 10:38

Государственный долг Украины с начала года вырос на $1,5 млрд

Росбалтвчера в 07:55

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

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Госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму

ФАНвчера в 09:39

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

ТАССвчера в 07:55

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

Газета.Ruвчера в 10:23
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
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При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

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Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
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Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Футбол

Альба: «Барселона» избаловала людей

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал последние неудачи каталонского клуба, который вылетел в 1/2 финала Лиги чемпионов и проиграл «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено в 00:31
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня

Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные.
Обновлено в 00:03
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.
Обновлено 26 мая в 10:54
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов

Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

В Иркутске в конце мая выпал снег

Утром во вторник, 28 мая, многие иркутяне обнаружили, что за окнами идёт самый настоящий снегопад.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Авто

В Сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков

В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено вчера в 13:15
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

Кедми видит в ответе РФ на стратегию «ядерной войны» НАТО «стратегический конец» Альянса

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" и политический эксперт Яков Кедми заявил, что ответ РФ на стратегию "ядерной войны" НАТО станет стратегическим концом западной организации.
Обновлено вчера в 06:25
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