Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»
Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Peugeot запустил продажи 508 SW
Продажи "508-го" универсала будут запущены в десяти странах Европы в период с 26 мая по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:24
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Футбол
Сборные Украины и Уругвая снова победили на чемпионате мира до 20 лет
На чемпионате мира среди сборных до 20 лет определились ещё два участника плей-офф.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на школьников в парке в Японии
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Энергетика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Киркоров вышел на улицы Петербурга с автоматом
Обновлено в 13:21
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено в 15:00