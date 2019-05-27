Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег через соцсети
Мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.
Обновлено в 21:21
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину
В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт.
Обновлено в 06:23
Политика
Победу Трампа на выборах в 2020 году предсказали экономисты
Экономисты убеждены, что действующий американский лидер Дональд Трамп имеет большие шансы на победу в 2020 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The New York Times.
Обновлено в 18:52
Здоровье
Волгоградцам назвали продукты, содержащие ядовитые вещества
Плоды с косточками Семечки в яблоках содержат токсичные вещества из класса цианидов, и употребление их в больших количествах может серьезно отравить организм.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости
Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Украина разработала замену ракете «Зенит»
Обновлено в 18:59
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Политика
Минобороны может ужесточить правила призыва в армию
Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Игры
Социальные сети запустили турнир для разработчиков мобильных игр
Обновлено в 10:53
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57