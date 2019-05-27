Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Украина задолжала еще больше

Lenta.ru10:38

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

ТАСС07:55

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

Московский Комсомолец10:00

Госдолг Украины за месяц вырос на миллиард долларов

РЕН ТВ09:54

Госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму

ФАН09:39

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

Газета.Ru10:23

Государственный долг Украины с начала года вырос на $1,5 млрд

Росбалт07:55
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Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено в 19:48
Политика

Победу Трампа на выборах в 2020 году предсказали экономисты

Экономисты убеждены, что действующий американский лидер Дональд Трамп имеет большие шансы на победу в 2020 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The New York Times.
Обновлено в 18:52
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Общество

Сегодня омские школьники начинают сдавать ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, стартует сдача единого государственного экзамена для выпускников 2019 года.
Обновлено в 00:56
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину

В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Наука

Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости

Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Политика

В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов Крыма

Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке

Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Футбол

СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Гаджеты

Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон

Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка

Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Подпорная стена рухнула на припаркованные машины во Владивостоке

На улице Ладыгина поздним вечером рухнула подпорная стена. Многотонная конструкция повредила сразу 4 авто.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Как работают Яндекс.Новости?
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