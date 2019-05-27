Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество
В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона
Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено в 19:48
Политика
Победу Трампа на выборах в 2020 году предсказали экономисты
Экономисты убеждены, что действующий американский лидер Дональд Трамп имеет большие шансы на победу в 2020 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The New York Times.
Обновлено в 18:52
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Общество
Сегодня омские школьники начинают сдавать ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, стартует сдача единого государственного экзамена для выпускников 2019 года.
Обновлено в 00:56
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину
В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Политика
В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов Крыма
Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке
Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка
Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Подпорная стена рухнула на припаркованные машины во Владивостоке
На улице Ладыгина поздним вечером рухнула подпорная стена. Многотонная конструкция повредила сразу 4 авто.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика
Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27