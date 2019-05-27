Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрдТАСС 07:55
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.
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Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17
Гаджеты
Последнее обновление Samsung Galaxy S10 приносит серьёзные проблемы
Пользователи смартфонов Samsung серии Galaxy S10 начали жаловаться на многочисленные проблемы с последним крупным обновлением программного обеспечения с маркировкой XXU1ASE5.
Обновлено в 11:24
Политика
Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено в 20:12
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено в 20:06
Кино
Валерия Кожевникова стала музой Рахманинова
Русская актриса получила главную роль и сыграет музу Сергея Рахманинова, очаровательную революционерку, дочь известного психотерапевта Лану Даль.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Политика
Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины
"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Политика
В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков
В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено в 13:15
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Последние OV-10 Bronco доживают свой век
Обновлено в 22:53
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Футбол
Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Здоровье
Эксперты назвали 5 мешающих похудеть привычек
Обновлено в 18:13
Транспорт
Госдума намеревается запретить таксистам работать сверх нормы
Государственная дума намеревается запретить таксистам работать сверх установленного времени.
Обновлено в 03:53