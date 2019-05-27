Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяцГазета.Ru 10:23
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов
В Приозерском районе Ленинградской области спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения строящейся гоночной трассы.
Обновлено в 07:14
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Политика
Морской трибунал ООН встал на сторону Украины
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено 25 мая в 11:26
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США
В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.
Обновлено в 11:39
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Политика
Главе штаба Навального грозит штраф до 100 тыс. руб. за неуважение к власти
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который упоминается в его новом деле, - первый в России, кто был признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи в 2019 году.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО
Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52
Политика
В Раде оценили последствия дефолта на Украине
Ранее Игорь Коломойский заявил, что Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу.
Обновлено в 03:29
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Согласно поправкам в законопроекте об агрегаторах такси, теперь таксисты перестанут работать сверх нормы.
Обновлено в 09:55
Хоккей
Михаил Сергачев: «Это лучший чемпионат мира на моей памяти. Все было на высшем уровне»
Обновлено в 12:22
Политика
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Президент Украины Владимир Зеленский может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на войне в Донбассе людей.
Обновлено в 10:40
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05