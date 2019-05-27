Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяцГазета.Ru 10:23
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
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