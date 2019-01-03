с чего всё началось

Госдолг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн с прихода Дональда Трамп на пост президента страны. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).

Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Происшествия Происшествия Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

Политика Политика Задержанный в России американец оказался также британским подданным Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.

Происшествия Происшествия Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Происшествия Происшествия Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.

Политика Политика В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.

Гаджеты Гаджеты Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Происшествия Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли собаку После завершения поисково-спасательной операции в разрушенном доме в Магнитогорске найдена живая собака.

Политика Политика Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов» На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись "стена близко", которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале "Игра престолов".

Происшествия Происшествия В Новгородской области пять человек погибли при пожаре в доме Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 4 января один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске.

Происшествия Происшествия В Новочеркасске обрушилась часть здания В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Гаджеты Гаджеты Первый складной Xiaomi показали на видео В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.

Политика Политика На Украине начали расследовать попытку захвата власти Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.

Происшествия Происшествия Спасатели завершили поиск погибших под завалами в Магнитогорске Спасатели закончили поисковую операцию на месте трагедии в Магнитогорске, людей под завалами больше нет.

Происшествия Происшествия На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.

Политика Политика Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.

Хоккей Хоккей Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.

Политика Политика Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.

Происшествия Происшествия В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.

Армия и оружие Армия и оружие Аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов

Политика Политика На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла "Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Экономика Экономика Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).

Происшествия Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Общество Общество Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Происшествия Происшествия Минздрав: состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось

Футбол Футбол Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Португалец стал обладателем данной премии в пятый раз Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС.