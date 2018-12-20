Экономика

Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Известия
вчера в 14:26

Госдолг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн с прихода Дональда Трамп на пост президента страны. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Известиявчера в 14:26
с чего всё началось
Как сообщает телеканал CNN
 со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Известиявчера в 14:26

Подробнее о событии

CNN: госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время правления Трампа

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Госдолг США при Трампе вырос более чем на $2 трлн

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Госдолг США достиг максимума за последние 70 лет

Lenta.ruвчера в 17:57

Политики и бизнесмены, которые несут угрозу стабильности мировых рынков

Газета.Ru02:29

Госдолг США вырос на $2 трлн при президентстве Трампа

РБКвчера в 15:19

Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа

Известиявчера в 14:26

CNN: госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время президентства Трампа

ТАССвчера в 13:29
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Политика

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Обновлено в 16:22
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Политика

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Происшествия

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Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
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Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
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Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
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Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
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Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
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Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
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Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
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Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт

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Армия и оружие

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Происшествия

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Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
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На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

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Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

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Администрация США рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность министра обороны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

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Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

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Неизвестные распылили перцовый баллончик на станции метро "Обводный канал" в Петербурге.
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Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
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Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
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Глава ФРС заявил, что не уйдет в отставку

Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку, даже если президент США Дональд Трамп попросит его об этом.
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