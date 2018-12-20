с чего всё началось

Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство финансов.

Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе

Происшествия Происшествия Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Политика Политика В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Космос Космос Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»

Общество Общество Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити» Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».

Финансы Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Политика Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.

Теннис Теннис Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Происшествия Происшествия Из-под завалов в Магнитогорске спасли шесть животных Спасатели рассказали, что под завалами обрушенного в Магнитогорске дома нашли живыми пять кошек и собаку.

Происшествия Происшествия Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Общество Общество Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Происшествия Происшествия Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что тела всех 39 погибших при частичном обрушении дома в Магнитогорске опознаны.

Хоккей Хоккей Овечкин первым забросил 30 шайб в текущем сезоне НХЛ Goal No. 30 has been reached — @ovi8's 14th season hitting the mark. pic.twitter.com/oRGSlYJfoT — NHL (@NHL) 4 января 2019 г. Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника.

Гаджеты Гаджеты Первый складной Xiaomi показали на видео В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.

Происшествия Происшествия На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.

Хоккей Хоккей Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Политика Политика В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.

Экономика Экономика Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.

Космос Космос NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.

Происшествия Происшествия В Новочеркасске обрушилась часть здания В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.

Политика Политика Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Происшествия Происшествия Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Политика Политика Трамп создал новый мем в стиле «Игры престолов» Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем со своей фотографией и надписью «Стена близко».

Происшествия Происшествия В Новгородской области при пожаре погибли шесть человек В Новгородской области в ночь на 4 января сгорел частный дом. В огне погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей.

Авто Авто В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.