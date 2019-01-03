Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство финансов.

Финансы Финансы Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%).

Экономика Экономика Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.

Экономика Экономика Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году 31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.

Энергетика Энергетика Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).

Экономика Экономика Coca-Cola купила кофейную сеть Costa у Whitbread за $4,9 млрд Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola).

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Экономика Экономика Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича» Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.

Экономика Экономика Региональные маршруты придут на смену классическим турам по Италии Классические экскурсионные туры по Италии, которые в нынешней экономической ситуации утратили свою рентабельность, в ближайшем будущем уступят место локальным маршрутам по отдельным регионам этой страны, сообщил РИА Новости генеральный директор итальянской принимающей компании TezOro Виктор Сергеев.

Экономика Экономика Оттянули подтяжки: спрос на пластическую хирургию упал на 10% Дорого, богато Представитель международного медицинского центра Union Clinic в Санкт-Петербурге (клиника специализируется в том числе на пластической хирургии) рассказал, что за последний год спрос на все виды операций снизился на 10%.

Экономика Экономика Эко лихо: российский бизнес заставят любить природу Под одну гребенку Бизнес уже давно просит власть систематизировать неналоговые платежи, которых в России довольно много.

Экономика Экономика Airbus поставит 120 самолетов А220-300 двум новым авиакомпаниям США Европейская корпорация Airbus объявила в четверг о подписании двух контрактов на поставку 120 самолетов модели А220-300 авиакомпаниям из США JetBlue и Moxy.

Экономика Экономика Каких мигрантов в России станет меньше В России станет меньше трудовых мигрантов.

Экономика Экономика Строительство Мохамандской ГЭС в Пакистане начнётся через две недели 2 января председатель службы водных и энергетически ресурсов Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мазмал Хасин заявил, что строительство долгожданной Мохамандской ГЭС будет начато в течение двух недель.