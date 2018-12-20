Экономика
Госдолг США при Трампе вырос на $2 трлн
Госдолг США при Трампе вырос на $2 трлнНТВвчера в 19:30
Госдолг Соединённых Штатов увеличился более чем на 2 трлн долларов с момента, когда Дональд Трамп занял пост президента. Согласно данным Минфина США, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки в 22 трлн долларов, передает телеканал CNN.
НТВвчера в 19:30
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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).Известиявчера в 14:26
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