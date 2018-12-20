с чего всё началось

Государственный долг США вырос на более чем два триллиона долларов почти за два года президентства Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN, который проанализировал данные американского министерства финансов.

Госдолг США при Трампе вырос на 2 трлн долларов

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Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

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Армия и оружие Армия и оружие Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии Глава генштаба России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

Хоккей Хоккей Сборная России уступила команде США в полуфинале чемпионата мира Сборная России в полуфинальном матче с командой США на молодёжном чемпионате мира в Канаде уступила с минимальным счётом 1:2. На восьмой минуте первого периода арбитры не засчитали шайбу российской команды.

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Политика Политика Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли при прохождении квеста В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.

Политика Политика Россиянина задержали на острове Сайпан по запросу ФБР В субботу на острове Сайпан был задержан гражданин РФ Дмитрий Макаренко. Россиянина задержали по запросу ФБР.

Политика Политика Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.

Хоккей Хоккей Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019

Общество Общество Умер литературовед Борис Аверин

Политика Политика Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Происшествия Происшествия При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.

Происшествия Происшествия Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге Микроавтобус врезался в опору уличного освещения. Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и пятеро детей.

Хоккей Хоккей Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ Игроки сборной России расплакались после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Политика Политика Патриарх Варфоломей обратился к главам церквей с очередным призывом Признать независимость Православной Церкви Украины (ПЦУ) призвал автокефальные православные церкви Вселенский патриарх Варфоломей, 4 января сообщает интернет-ресурс orthodoxia.info.

Гаджеты Гаджеты Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.

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Космос Космос Китайский зонд прислал первый снимок с обратной стороны Луны Китайский телеканал GGTN опубликовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом "Чанъэ-4".

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.