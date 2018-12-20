с чего всё началось

Госдолг Соединённых Штатов увеличился более чем на 2 трлн долларов с момента, когда Дональд Трамп занял пост президента. Согласно данным Минфина США, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки в 22 трлн долларов, передает телеканал CNN.

Госдолг США при Трампе вырос на $2 трлн

Хоккей Хоккей Сборная России сыграет с швейцарцами за третье место на МЧМ

Хоккей Хоккей Сборная России проиграла американцам в полуфинале МЧМ по хоккею Молодеждная сборная России по хоккею проиграла американской команде в полуфинале чемпионата мира в Канаде.

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Происшествия Происшествия В Крыму расчистили дорогу в горах, где были заблокированы 300 человек Дорога на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек, расчищена, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Политика Политика Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хоккей Хоккей Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Хоккей Хоккей Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Политика Политика Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».

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Хоккей Хоккей Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» "Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.

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Хоккей Хоккей Денисенко назван лучшим игроком сборной России в матче с США Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Хоккей Хоккей Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.