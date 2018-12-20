с чего всё началось

Госдолг США к концу 2018 года достиг $21,9 трлн, увеличившись более чем на $2 трлн за время президентства Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на данные американского Минфина. Как уточняет телеканал, госдолг США рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года.

Госдолг США при Трампе вырос более чем на $2 трлн

Финансы Финансы Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.

Финансы Финансы Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".

Экономика Экономика Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru.

Экономика Экономика Google увела от налогов $23 млрд через офшоры Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.

Экономика Экономика Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.

Экономика Экономика Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6% "Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Экономика Экономика Coca-Cola купила кофейную сеть Costa

Экономика Экономика В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.

Экономика Экономика Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Экономика Экономика В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.

Экономика Экономика Приведёт ли январское повышение НДС к росту инфляции В докладе Центробанка «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию» отмечается увеличение стоимости товаров или услуг на 1,7%. Однако треть расходов населения приходится на те товары, которые облагаются по льготным ставкам, поэтому эффект от роста налога уменьшится на 0,6%.

Энергетика Энергетика В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет

Экономика Экономика В Госдуме планируют расширить для граждан инвестиционные инструменты Депутаты Госдумы в 2019 году планируют продолжить работу по развитию отечественного финрынка.

Экономика Экономика Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.