Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВПГазета.Ru 09:30

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны.

Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВП

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