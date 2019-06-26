Финансы

Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВПГазета.Ru 09:30

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны.
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Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВП

Газета.Ru09:30

В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Известия00:52

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Интерфаксвчера в 17:00

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РЕН ТВвчера в 23:55

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

РБКвчера в 23:39

В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ТАССвчера в 23:06

Госдолг США достигнет через 30 лет «беспрецедентного» уровня — 144% ВВП

Эхо Москвы00:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
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Шарий характеризует Бирюкова как «разжиревшего, вальяжного, без проблем посылающего тех, кто не нравится, любимчика Порошенко».
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В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
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ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой

Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
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Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

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Обновлено в 09:25
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"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
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