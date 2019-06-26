Финансы
Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВПГазета.Ru 09:30
Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом
Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.
Обновлено в 04:12
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Игры
Страдающий от чумы город в новом трейлере RPG GreedFall
Обновлено в 08:06
Политика
В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Политика
К «любимчику Порошенко» пришли с обысками
Шарий характеризует Бирюкова как «разжиревшего, вальяжного, без проблем посылающего тех, кто не нравится, любимчика Порошенко».
Обновлено в 08:34
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Экономика
В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 06:31
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
ВСУ открыли шквальный минометный огонь по окраинам Горловки
Добавим, что 22 июня в результате обстрелов со стороны украинских карателей на окраине Горловки была ранена девочка.
Обновлено 24 июня в 07:45
Происшествия
Активист из Минеральных Вод получил условный срок по делу о наркотиках
В апреле 2018 года Савостина задержали люди в масках, которые его связали, и, по словам активиста, подбросили ему наркотики.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Алла Михеева призналась, что хочет иметь двоих детей
Недавно Алла Михеева дала интервью. Телеведущая рассказала о некоторых секретах личной жизни, а также о том, сколько хочет иметь детей.
Обновлено в 06:35
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой
Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Общество
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»
"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
Россиянкам следует рожать как можно раньше, лучше вместо получения образования, считает замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 09:15
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14