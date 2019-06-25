Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессеГазета.Ru вчера в 23:31
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.РБКвчера в 23:39
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
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Обновлено вчера в 03:38
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году
Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Театры
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обращение актеров МХАТ
Президент страны не занимается назначением художественных руководителей театров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня в ходе встречи с журналистами.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
По предварительным данным, причиной стала вода из-под крана.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
После событий в Тбилиси президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать 8 июля.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55