Финансы

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессеГазета.Ru вчера в 23:31

В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN
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