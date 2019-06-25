Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессеГазета.Ru вчера в 23:31

с чего всё началось

В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Общество Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.

Авто Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Общество Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" прокомментировал сообщения о частичной потере памяти, с которой, как сообщали СМИ, он столкнулся после выхода из медикаментозного сна.

Театры Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обращение актеров МХАТ Президент страны не занимается назначением художественных руководителей театров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня в ходе встречи с журналистами.

Происшествия Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Политика NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино После событий в Тбилиси президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Запрет начнет действовать 8 июля.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.