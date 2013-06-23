Политика

Госдепартамент призвал Россию освободить правозащитника Пономарева
ТАСС
вчера в 21:55

Заявление опубликовано в пятницу на странице ведомства в Twitter. "Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 суткам ареста за репост в социальной сети записи, призывающей к мирному протесту", - говорится в тексте.
ТАССвчера в 21:55
с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва, который был арестован и приговорен к 16 дням в тюрьме за репост в социальной сети публикации с призывом к мирному протесту», — говорится в размещенном в Twitter
 сообщении Госдепа.
News.ruвчера в 21:56

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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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