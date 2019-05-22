Армия и оружие
Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в СирииИзвестия вчера в 18:08
Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Морган Ортагус. По его словам, 19 мая на северо-западе Сирии, предположительно, произошел удар с использованием химоружия.
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Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия
Московский Комсомолецвчера в 19:21
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