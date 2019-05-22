Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружияРИА Новости вчера в 17:51
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
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Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Здоровье
В Крыму и Севастополе с начала года корью заболели 156 человек
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 08:57
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Ляшко после консультаций с Зеленским назвал дату перевыборов Рады
Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам после окончания консультаций у президента Украины Владимира Зеленского, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В яму с кипятком в Рыбацком провалилась иномарка
Из-за подмыва пород и дорожного покрытия, во дворе образовался провал. И в это яму с кипятком провалилась иномарка.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
На Алтае подтопило село Чарышское
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Первый на Дальнем Востоке «Сад Победы» появился во Владивостоке
Приморский край первым из регионов Дальнего Востока присоединился к всероссийскому проекту "Сады Победы", сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Выложен гороскоп для знаков, в жизни которых в июне может начаться белая полоса
В жизни людей, рожденных под знаками Близнецов, Тельцов, Раков и Овнов, в июне может начаться белая полоса.
Обновлено 20 мая в 07:48
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов
Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Театры
Лариса Луппиан официально назначена худруком Театра имени Ленсовета
Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан сегодня назначена художественным руководителем СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета».
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено вчера в 11:19
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12