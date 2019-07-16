Политика
Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 ТурциейРБК 15:14
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США пишет Reuters.
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S&P: Санкции США в связи с покупкой С-400 вряд ли повлияют на кредитный рейтинг Турции
Московский Комсомолец Турция07:02
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
СМИ заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера ОАЭ
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Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
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Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
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В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
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Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
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В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
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Обновлено в 10:24
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Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
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Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
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Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
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Космос
В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС
Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.
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Политика
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С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
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CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора
Ассанж и выборы в США: В июле 2016 года на ресурсе Ассанжа WikiLeaks появилась внутренняя переписка представителей Демократической партии США.
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Россияне увидят лунное затмение
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Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
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Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
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«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»
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