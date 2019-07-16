Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США пишет Reuters.

Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

Политика СМИ заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера ОАЭ Нефтяной танкер Riah отклонился от курса в сторону иранских территориальных вод во время движения через Ормузский пролив.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.

Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400 Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.

Политика Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.

Гаджеты OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.

Политика В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Происшествия Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Происшествия В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Космос В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.

Политика CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора Ассанж и выборы в США: В июле 2016 года на ресурсе Ассанжа WikiLeaks появилась внутренняя переписка представителей Демократической партии США.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Наука Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.