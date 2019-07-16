Политика

Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 ТурциейРБК 15:14

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео изучают возможные варианты ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США пишет Reuters.
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США изучают все варианты санкций против Турции за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400

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Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика

СМИ заподозрили Иран в захвате нефтяного танкера ОАЭ

Нефтяной танкер Riah отклонился от курса в сторону иранских территориальных вод во время движения через Ормузский пролив.
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Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
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Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
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Армия и оружие

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400

Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
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Политика

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Гаджеты

OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство

Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
Обновлено в 11:21
Политика

В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора

В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено в 15:48
Происшествия

Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи

В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
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Обновлено в 16:45
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать

Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Космос

В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС

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Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора

Ассанж и выборы в США: В июле 2016 года на ресурсе Ассанжа WikiLeaks появилась внутренняя переписка представителей Демократической партии США.
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Обновлено в 05:08
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
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Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России

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Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян

Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
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По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
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«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
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Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

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