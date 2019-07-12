Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по УкраинеИзвестия 11:36
Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.
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с чего всё началось
Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС11:18
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Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»
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Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности
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В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
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Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
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«ДВМП» в сентябре исполнит обязательства перед владельцами рублевых облигаций
"Дальневосточное морское пароходство" выставило оферту по приобретению биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
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Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
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