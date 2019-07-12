Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

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