Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по УкраинеИзвестия 11:36

Вашингтон не поддерживает идею о расширении международных форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США агентству ТАСС 12 июля.
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с чего всё началось

США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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