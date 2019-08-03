Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкцийГазета.Ru 00:42
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года. Об этом говорится в заявлении ведомства.
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Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
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Обновлено вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале
Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
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Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.
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Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей, представленных в первом полугодии 2019 года
Под капотом модели располагается 3,0-литровый мотор, выдающий мощность в 340 л.с. Динамика у модели также действительно впечатляющая — до 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 5,5 секунды.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 01:05
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 31 июля.
Обновлено 01 августа в 17:16
Происшествия
В Саратове на ребенка в коляске упала с крыши болгарка
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Власти предложили компаниям в центре Москвы сегодня закрыться из-за несогласованной акции
В Москве сегодня планируется акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
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Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
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Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС
Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.
Обновлено вчера в 08:37