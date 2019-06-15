Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в СиньцзянРБК 21:28
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Футбол
Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В России испытали подводного робота «Клавесин»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Футбол
Азар не расчитывает, что Рамос уступит ему право исполнять пенальти
Полузащитник «Реала» Эден Азар отметил, что не рассчитывает стать штатным пенальтистом королевского клуба вместо Серхио Рамоса.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено в 20:23
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Футбол
Касаев стал игроком курского «Авангарда»
Полузащитник московского "Локомотива" Алан Касаев перешел в курский "Авангард" в роли свободного агента, сообщает пресс-служба курского клуба.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Политика
ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии
"ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.
Обновлено в 15:22
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В центре Москвы автомобиль упал в реку
В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено в 21:10
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине
Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Редактор газеты «Черновик» задержан в Дагестане
Полиция задержала в Дагестане редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.
Обновлено в 14:29
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено в 21:43
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42