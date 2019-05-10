Политика
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и ПутинаТАСС 12:14
Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске
Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске, сообщили в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 14:29
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Авто
Ford Raptor первого поколения за 14 тысяч долларов
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Наука
У 20% жертв рака простаты гены повышают риск смерти
В ходе исследования с участием 429 представителей сильного пола на последних стадиях рака было установлено, что мутация гена под названием RB1 в опухолях увеличивает вероятность смерти в 3,3 раза.
Обновлено 07 мая в 04:26
Хоккей
Что сказали наши хоккеисты после первой победы на ЧМ-2019
Обновлено в 14:09
Наука
Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
Основываясь на предыдущих работах, группа под руководством Паркер решила провести исследование с участием 30 детей с аутизмом в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено 08 мая в 04:01
Гаджеты
В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG
Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Автоспорт
«Ред Булл» установил новый мотор на машину Ферстаппена
Во время свободных заездов на Гран-при Испании у болида Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл», случилась утечка моторного масла.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Лондоне
В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Происшествия
Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии
Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44