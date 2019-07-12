Политика
Госдеп выступил против изменения формата переговоров по ДонбассуКоммерсантъ 12:20
Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.ТАСС11:18
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