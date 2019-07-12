Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

с чего всё началось

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

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