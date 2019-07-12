Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по ДонбассуКоммерсантъ 12:20

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
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США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.
ТАСС11:18

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США усомнились в необходимости своего участия в переговорах по Украине

Ведомости11:52

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Коммерсантъ12:20

Вашингтон выступил за сохранение «Минска»

Вести.Ru12:11

ТАСС узнал позицию Госдепа по смене формата переговоров по Донбассу

РБК13:24

США отвергли идею Зеленского об изменении нормандского формата

Газета.Ru11:41

США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

ТАСС11:18

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

RT на русском11:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Футбол

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Космос

На Марс отправят роботов-скалолазов

На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Музыка

Британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Обновлено в 09:02
Игры

G2A обещает дать разработчикам возможность блокировать свои ключи

G2A, платформа для продажи игровых ключей — как уверяют некоторые разработчики, преимущественно ворованных, — продолжает отстаивать право продавать и покупать игры дешевле, чем в официальных магазинах.
Обновлено в 08:40
Футбол

Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
Обновлено в 05:10
Общество

Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧС

Накануне, 11 июля, в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров площадью 4,7 тысячи гектаров.
Обновлено в 05:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Теннис

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:06
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Авто

Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге

Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
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