Политика

Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в ВенесуэлуИзвестия вчера в 11:59

Госдеп США предложил всем странам, которые имеют такую возможность, не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Призыв опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

РИА Новостивчера в 18:06

Госдеп призвал все страны заблокировать российской авиации путь в Венесуэлу

Daily Stormвчера в 13:04

Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст

ТАСС18 апреля в 08:50

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

RT на русскомвчера в 11:06

Госдеп предложил странам закрыть воздушный путь из РФ в Венесуэлу

News.ruвчера в 10:30

Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

Взгляд.рувчера в 09:42

Госдеп просит все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

Красная веснавчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье

Ломать не строить: Минздрав Башкирии повысит зарплаты врачам за счет сокращения лишних управленцев

На прошедшем вчера, 19 апреля, «Здравчасе» приняли интересное для всей медицинской отрасли Башкирии решение, о чем рассказал глава Минздрава республики, Максим Забелин.
Обновлено в 01:04
Культура

Кабмин предложил создать музыкально-культурный центр на базе музея-заповедника Чайковского

Минкультуры и Минэкономразвития займутся разработкой плана создания туристического музыкально-культурного центра на базе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Московской области.
Обновлено в 04:33
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 02:44
Экономика

Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников

Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня

Террористы из запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ) убили 35 солдат сирийской армии в центральной части страны, сообщает Reuters со ссылкой на военного наблюдателя.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Обновлено в 04:50
Футбол

«Ювентус» потерял нападающего до конца сезона

Обновлено в 04:35
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию

"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Гаджеты

Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль

В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Авто

Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King

В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Общество

В Москве пройдет акция «Библиосумерки»

В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Гаджеты

Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено 18 апреля в 10:33
Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное