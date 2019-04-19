Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в ВенесуэлуИзвестия вчера в 11:59

Госдеп США предложил всем странам, которые имеют такую возможность, не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Призыв опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

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