Политика
Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в ВенесуэлуИзвестия вчера в 11:59
Госдеп США предложил всем странам, которые имеют такую возможность, не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Призыв опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.
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Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст
ТАСС18 апреля в 08:50
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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