Политика
Соединённые Штаты ожидают от стран Европы более эффективных санкций в отношении России, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
RT на русскомвчера в 16:43
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Политика
Трамп задумался об отмене встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 02:54
Политика
ЦИК Грузии получил десять жалоб в ходе второго тура выборов президента
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 02:55
Политика
Суд арестовал трех раненых украинских моряков
Ранее суд Симферополя арестовал на два месяца, до 25 января 2019 года, 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, в том числе одного из капитанов, по обвинению в незаконном пересечении границы России.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.
Обновлено в 02:56
Политика
МИД Финляндии отказался претендовать на Карелию
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября представитель партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки призвал потребовать от России возвращения территорий, полученных СССР после победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 02:54
Политика
Здоровье Бутиной ухудшилось после перевода в одиночную камеру
Здоровье российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США, ухудшилось после перевода в одиночную камеру, сообщает пресс-служба российского посольства в Соединенных Штатах.
Обновлено в 02:24
Политика
Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США.
Обновлено в 02:19
Политика
В Астану прибыли все участники встречи по урегулированию в Сирии
Обновлено в 02:24
Политика
Советник директора ФСО рассказал о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране
Обновлено в 02:56
Политика
Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину
Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.
Обновлено в 01:01
Политика
Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии
Обновлено в 02:48
Политика
Адвокат опроверг данные СМИ о встречах Ассанжа с Манафортом
Адвокат основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа заявил, что информация о якобы имевшей место встрече Ассанжа с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом является ложной, таких встреч никогда не было.
Обновлено в 02:26
Политика
Ким Чен Ын направил Трампу новое предложение
Президенту США Дональду Трампу поступило от северокорейского лидера Ким Чен Ына новое предложение по денуклеаризации Корейского полуострова.
Обновлено в 01:59