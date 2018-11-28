Политика

Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России
Страна Советов on-line
03:45

Как отметила Науэрт, многие страны ЕС ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Она добавила, что по данным ее экспертов, эти санкции «были введены не в полной мере». Дипломат заключила, что власти США ожидают от союзников «полного следования санкционной политике».
Страна Советов on-line03:45

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США призвали Европу к новым санкциям против России

Московский Комсомолец00:40

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США призвали Европу увеличить санкционное давление на Россию

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США призвали Европу поддержать Украину антироссийскими санкциями

Газета.Ruвчера в 16:31
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Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

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Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов

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Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
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В Киево-Печерскую лавру пришли описывать имущество

Впоследствии выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в подчинении Минкульта страны.
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Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ

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Путин рассказал о развитии российской экономики

Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
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Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 13:01
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США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

"У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.
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Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 13:45
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Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями

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Порошенко подписал закон о введении военного положения

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
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На встрече по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию и Идлиб

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, а также проблему беженцев и борьбу с терроризмом.
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Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану

Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану Московский формат идеально подходит для проведения «инклюзивных межафганских переговоров».
Обновлено в 13:29
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