Как отметила Науэрт, многие страны ЕС ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Она добавила, что по данным ее экспертов, эти санкции «были введены не в полной мере». Дипломат заключила, что власти США ожидают от союзников «полного следования санкционной политике».

Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России

Политика Политика Кремль отреагировал на возможную отмену встречи Путина и Трампа

Политика Политика Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

Политика Политика В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

Политика Политика Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями.

Политика Политика Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Политика Политика Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Политика Политика В Госдуме оценили позицию Франции и Германии по санкциям против России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция и Германия выступили против ужесточения антироссийских санкций после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Политика Политика Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".

Политика Политика Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы

Политика Политика Порошенко подписал закон о введении военного положения Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.

Политика Политика Путин: торговая война США и Китая создает окно возможностей для России Торговая война США и Китая создает окно возможностей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Армия и оружие Армия и оружие Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Политика Политика Путин подписал закон о введении электронного военного билета Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.