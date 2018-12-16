Политика
На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока-2". В документе проект назван "политическим" и представляющим "угрозу европейской энергетической безопасности".
РИА Новостивчера в 21:10
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США призывают Германию «прислушаться к соседям» в вопросе «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 20:51
США призвали Германию «прислушаться к соседям» по вопросам «Северного потока – 2»
Известиявчера в 18:42
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Политика
Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В Приморье начинаются повторные выборы губернатора
Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в воскресенье в регионе, откроются более полутора тысяч избирательных участков.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными
Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
США отказались от обязательств по Парижскому соглашению
«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией
Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД
Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140
В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil
Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов
Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Путин приехал к лингвисту Вербицкой и вручил ей премию
Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Мытищи» встанет на вооружение ВМФ России
Военно-морской флот Российской Федерации примет на вооружение первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи», который недавно завершил государственные испытания, сообщает «ТАСС».
Обновлено вчера в 13:24