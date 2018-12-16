Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»
РИА Новости
вчера в 21:10

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока-2". В документе проект назван "политическим" и представляющим "угрозу европейской энергетической безопасности".
РИА Новостивчера в 21:10

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США призвали Германию прислушаться к опасениям европейских стран в связи со строительством «Северного потока-2»

Эхо Москвы02:30

США обратились к Германии с очередным призывом по поводу «Северного потока -2»

Газета.Ru00:56

США призывают Германию «прислушаться к соседям» в вопросе «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 20:51

Госдеп призвал Германию «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2»

URA.Ruвчера в 20:26

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 21:10

США посоветовали ФРГ прислушаться к соседям по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 19:53

США призвали ФРГ прислушаться к опасениям соседних стран из-за «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 18:53
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Политика

ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

На горячую линию Центризбиркома поступило 44 обращения в связи с проведением повторных выборов губернатора Приморья, жалоб на нарушения среди них нет.
Обновлено в 03:00
Политика

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины

«В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко стремительно ретировался с недавней дискуссии в Европарламенте, испугавшись критики в свой адрес.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет

В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 03:21
Политика

Глава МВД США назвал выдумкой обвинения в свой адрес

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отставку Зинке, не назвав причин такого решения.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с Россией

США может проиграть проиграть в возможной войне с Россией и Китаем, если не модернизирует свою палубную авиацию.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД

Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Политика

На следующей неделе члены Совфеда посетят базы Хмеймим и Тартус

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев посетят на следующей неделе базу Хмеймим и Тартус в Сирии и поздравят российских военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Обновлено в 00:29
Политика

Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

В Грузии готовят протесты во время инаугурации

Грузинская оппозиция готовит акции протеста в день инаугурации нового президента.
Обновлено в 00:37
Политика

Россия опровергла слова Обамы о «региональной державе», пишут немецкие СМИ

Москве удалось опровергнуть слова бывшего президента США Барака Обамы, который в 2014 году назвал Россию "региональной державой", об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 22:41
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