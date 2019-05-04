Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в БушереКоммерсантъ 17:02

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду. В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».
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