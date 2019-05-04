Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в БушереКоммерсантъ 17:02
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду. В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено вчера в 09:24
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Поддержка Apple CarPlay будет во всех версиях Toyota Prius Prime 2020
На этой неделе компания анонсировала, что Toyota Prius Prime 2020 модельного года будет изначально включать поддержку системы CarPlay в своей информационно-развлекательной системе.
Обновлено в 03:49
Общество
Шоумен Барецкий рассказал, как курил анашу с депутатом Резником
После опубликованных видео шоумен и музыкант Стас Барецкий в интервью изданию inforeactor.ru рассказал, что раньше курил анашу вместе с Максимом Резником.
Обновлено в 11:08
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Спорт
Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона
Казахстанская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева рассказала о своем образе в новой короткой программе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:01
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
Туск назвал США главным союзником Польши
Глава Евросовета, который является оппонентом действующей польской власти, тем не менее похвалил ее за хорошие отношения с США.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Культура
Почтальон Печкин в новой серии «Простоквашино» стал добрым
Новую серию мультфильма "Простоквашино" опубликовали на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:04
Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Транспорт
Собянин отметил преимущества станции БКЛ «Савеловская»
За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров.
Обновлено в 09:52
Театры
Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко
Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Культура
Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино
Что показали после титров комикса «Мстители: Финал»
Многие зрители, привыкшие, что после любого из фильмов кинематографической вселенной Marvel есть дополнительная сцена, не спешат уходить из зала и по окончании кинокомикса «Мстители: Финал».
Обновлено в 05:45
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество
Госдума хочет узнать, что о ней думают россияне – за 17,4 млн рублей
Кроме общего мнения о принятых законах, Госдума хочет узнать детальное мнение о трех принятых недавно законах.
Обновлено в 16:09