Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в БушереКоммерсантъ вчера в 17:02
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду. В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».
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Госдеп США пригрозил Ирану новыми санкциями за расширение АЭС «Бушер»
Комсомольская правдавчера в 19:11
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