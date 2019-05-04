Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в БушереКоммерсантъ вчера в 17:02

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду. В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».
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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Коммерсантъвчера в 17:02

Госдеп США пригрозил Ирану новыми санкциями за расширение АЭС «Бушер»

Комсомольская правдавчера в 19:11

Госдеп выдвинул Ирану «ядерный ультиматум»

РИА Новостивчера в 17:02

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

ТАССвчера в 19:17

США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана

Газета.Ruвчера в 17:59

Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере

RT на русскомвчера в 16:47

Американские санкции в отношении Ирана могут быть ужесточены

Вести.Ruвчера в 17:02
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Япония к концу года объявит об участии в проекте NASA Lunar Gateway

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Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

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Обновлено вчера в 23:14
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«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет

"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Медведчук: Зеленский игнорирует болезненные вопросы общества

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил опасения, что избранный главой государства Владимир Зеленский будет игнорировать самые болезненные вопросы украинского общества, прикрываясь популизмом.
Обновлено вчера в 11:13
Хоккей

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Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс».
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено вчера в 07:36
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко

Обновлено в 00:20
Политика

Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке

Упрощенное получение российских паспортов На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Космос

Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon

Обновлено вчера в 04:04
Политика

В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского

В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Raseef22 (Ливан): что понимается под «изнасилованием» на Ближнем Востоке? (Raseef22)

В свою очередь арабская пресса утверждает, что изнасилования разрушают прекрасные обычаи и наследие арабов.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
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Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

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Политика

Партия Мэй проиграла региональные выборы

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, проиграла региональные выборы, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 14:32
Технологии

Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы

Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
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