Происшествия

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне
Газета.Ru
17:31

Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.
Газета.Ru17:31
с чего всё началось
Госдепартамент США призвал
 американцев особо внимательно следить за передвижением транспорта, в том числе автобусов, в центре Барселоны на Рождество и Новый год в связи с риском терактов.
Дождь16:09

Подробнее о событии

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне

Газета.Ru17:31

Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне в праздники

Телеканал 360°16:19

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников

RT на русском16:16

Госдеп предупредил о возможности теракта в центре Барселоны на праздниках

РБК15:57

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников

РИА Новости15:55

Госдеп не исключает возникновения терактов на праздники в Барселоне

Московский Комсомолец15:52

Госдеп США предупредил об угрозе терактов в Барселоне на праздниках

Дождь16:09
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