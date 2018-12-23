Происшествия
Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.
Газета.Ru17:31
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с чего всё началось
Госдепартамент США призвал американцев особо внимательно следить за передвижением транспорта, в том числе автобусов, в центре Барселоны на Рождество и Новый год в связи с риском терактов.Дождь16:09
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Происшествия
Тела всех погибших в шахте в Соликамске подняли на поверхность
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Москве задержали автора блога «Дневник хача»
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача» в центре Москвы.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Приморье машина провалилась под лед, погиб ребенок
Машина с людьми провалилась под лед на реке Раздольная в Приморье, четверо спаслись, ребенок погиб, сообщает в понедельник региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 281
В Индонезии возросло число погибших от цунами.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Новый самолет S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
Самолет компании S7, вылетевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
Обновлено в 18:01
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла стрельба
В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы произошла стрельба, объявлен план «Перехват», заявили в столичном управлении МВД.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Машина пробила стену церкви и сбила прихожан в США
Автомобиль врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо, США), пострадали шестеро человек.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Аэропорт Бирмингема заработал после технического сбоя
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Происшествия
На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек
На востоке Москвы в квартире жилого многоэтажного дома вспыхнул пожар.
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Происшествия
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани
В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Гамбурге задержали юношу по подозрению в причастности к ИГ
Полиция Германии задержала в Гамбурге 18-летнего юношу по подозрению в причастности к «Исламскому государству»*.
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Происшествия
В Самарской области при взрыве баллона с газом пострадали подростки
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Происшествия
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Оправдание обвиненных в убийстве младенца врачей решили обжаловать
Прокуратура Калужской области приняла решение обжаловать в апелляционном порядке приговор по делу о смерти новорожденной девочки в больнице.
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Происшествия
Самолет Ан-24 повредил крыло при посадке в Бодайбо
Никто не пострадал Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании "Руслайн", при посадке задел матчу освещения в Бодайбо.
Обновлено в 20:43