с чего всё началось

Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.

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Происшествия Происшествия На северо-западе Москвы произошла стрельба В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы произошла стрельба, объявлен план «Перехват», заявили в столичном управлении МВД.

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Происшествия Происшествия Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.

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