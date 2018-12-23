Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне

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