с чего всё началось

Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников.

Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне

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Происшествия Происшествия Неизвестный открыл стрельбу на северо-западе Москвы Неизвестный мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта на улице Свободы на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

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Происшествия Происшествия AP: неизвестный на машине протаранил стену церкви в Огайо Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Происшествия Происшествия Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.

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Происшествия Происшествия Полиция Германии арестовала предполагаемого сторонника ИГ Немецкие полицейские арестовали 18-летнего жителя Гамбурга, который предположительно является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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