Политика
Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряков
Госдеп пообещал России «последствия и боль» за украинских моряковРБК17:20
Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря.
РБК17:20
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Политика
Почему США откладывают выход из ДРСМД и выдвигают условия России
Во вторник, 4 ноября, госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО заявил, что США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.
Обновлено в 18:00
Политика
В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы
Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание в Минске во время выступления представителя постпреда Украины Евгения Марчука.
Обновлено в 17:59
Политика
Сенаторы США уверены в причастности принца к убийству Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман имеет отношение к убийству Джамаля Хашокджи, он «приказал убить и контролировал убийство» журналиста, заявил глава комитета по международным отношениям, сенатор-республиканец Роберт Коркер после закрытого брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел в сенате США.
Обновлено в 17:22
Политика
Климкин назвал «лучшую санкцию» против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам министерских переговоров НАТО в Брюсселе заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 17:41
Политика
Эксперт объяснил решение о моратории на рост цен на топливо во Франции
Ранее французский премьер Эдуар Филипп во время выступления в Матиньонском дворце заявил, что французские власти вводят шестимесячный мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 17:18
Политика
СМИ узнали об отказе Константинополя в автокефалии Украине
В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.
Обновлено в 16:54
Политика
Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли
Журналист и телеведущий Евгений Попов выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского политолога Максима Яли.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство
Обновлено в 17:49
Политика
Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной
Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что страна получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины.
Обновлено в 17:57
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мадуро
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Израиль предупредил Россию о военной операции
Обновлено в 16:17
Политика
Делегация хуситов прибыла в Швецию на переговоры с властями Йемена
Делегация мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) прибыла в Стокгольм из Саны на переговоры с властями Йемена, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
Обновлено в 17:44
Политика
Путин встретится с обновленным составом СПЧ 11 декабря
Обновлено в 17:28
Политика
Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 17:45
Политика
Volkswagen создаст альянс с Ford
В ходе встречи с топ-менеджарами Volkswagen, Daimler и BMW американский лидер "поделился своим видением, которое заключается в том, что все автоконцерны размещают свое производство в США и создают более дружественную деловую атмосферу".
Обновлено в 18:02