Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против РоссииГазета.Ru 16:26
Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России. Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу в августе прошлого года. Ранее в Совфеде прокомментировали новые санкции США против России.
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Политика
СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины
По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
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Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.
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Найден источник инопланетных сигналов из космоса
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Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
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Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
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Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
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Дата основания киностудии "Ленфильм" будет отсчитываться с 5 марта 1914 года, так как в этот день был создан прообраз киностудии, военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, чье имущество впоследствии реквизировали большевики, сообщил журналистам историк киностудии "Ленфильм" Александр Поздняков.
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Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено в 14:54
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
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Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
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Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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Происшествия
Лося сбили на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
Обновлено в 16:37
Кино
Disney решил закрыть сериал о жизни сказочных злодеев
По данным источника, главными героями ленты могли стать морская ведьма Урсула из мультфильма «Русалочка», злая мачеха из «Белоснежки», а также многие другие отрицательные персонажи из сказочной вселенной Disney.
Обновлено в 10:36
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39