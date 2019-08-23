Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августаRT на русском 09:48

Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента. Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.
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Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей

RT на русском16:34

Госдеп США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей»

Известия08:59

Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа

Коммерсантъ10:42

США подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

РИА Новости10:05

Госдеп опубликовал уведомление с датой новых санкций по делу Скрипалей

РБК09:48

США объявили о новых санкциях против России

Lenta.ru09:03

Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа

ТАСС10:47
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Армия и оружие

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Авто

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В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

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Армия и оружие

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Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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