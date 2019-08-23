Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против РоссииГазета.Ru 16:26
Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России. Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу в августе прошлого года. Ранее в Совфеде прокомментировали новые санкции США против России.
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Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии
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Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
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Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Обновлено вчера в 16:19
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
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В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено в 08:58
Технологии
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«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
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В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
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