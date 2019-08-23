Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против РоссииГазета.Ru 23 августа в 16:26
Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России. Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу в августе прошлого года. Ранее в Совфеде прокомментировали новые санкции США против России.
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Госдеп анонсировал дату вступления в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей
RT на русском23 августа в 16:34
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