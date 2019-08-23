Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августаRT на русском 09:48

Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента. Документ распространён в электронной базе Федерального реестра США и будет опубликован 26 августа.
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Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа

ТАСС10:47

В Госдепе подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

РИА Новости10:05

В Совфеде объяснили санкционную политику США в отношении России

RT на русском12:13

Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа

Коммерсантъ10:42

Госдеп опубликовал уведомление с датой новых санкций по делу Скрипалей

РБК09:48

США объявили о новых санкциях против России

Lenta.ru09:03

Госдеп США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей»

Известия08:59
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Хоккей

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Космос

ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере

Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено в 06:12
Авто

Раскрыт интерьер электромобиля Porsche Taycan

В преддверии дебюта в начале сентября Porsche опубликовала снимки салона нового Taycan, демонстрируя полностью цифровую кабину, которая демонстрирует язык дизайна интерьера компании в 21 веке.
Обновлено в 00:38
Здоровье

Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга

Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено в 06:17
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Обновлено в 09:19
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено в 11:30
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса

Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу «Пятница с Региной»

Обновлено в 10:55
Политика

Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток

Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Фигурное катание

Туктамышева показала новую короткую программу на сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.
Обновлено в 08:41
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею

Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Кино

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Авто

Lada Granta Drive Active — производство началось

Отечественная компания начала производство Lada Granta в исполнении Drive Active, которое, по заявлению марки, создано для любителей энергичного стиля вождения.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Украина испытала новую установку РСЗО

Шепетивский ремонтный завод, входящий в концерн "Укроборонпрома", разработал и испытал проект реактивной системы залпового огня Берест, которая получила обозначение БМ-21УМ.
Обновлено в 09:03
Финансы

Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года

Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
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