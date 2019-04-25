Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей ДонбассаРосбалт вчера в 21:14

Госдепартамент США назвал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса «провокационными действиями» и «усилением атаки на суверенитет Украины».

Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей Донбасса

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