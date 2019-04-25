Политика
Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей ДонбассаРосбалт вчера в 21:14
Госдепартамент США назвал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса «провокационными действиями» и «усилением атаки на суверенитет Украины».
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Политика
В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
В Европейском союзе прокомментировали решение России упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:31
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии
Ведомства должны просчитать возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам и доложить о результатах до 1 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Полковник ФСБ задержан по делу о взятках
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно
Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено в 00:14
Политика
Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину
"Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:23
Авто
Рассекречен интерьер нового пикапа Changan Kaicene F70
Габариты грузовика от Changan уже рассекречены: длина 5330 мм, колесная база 3180 мм, грузовая платформа составляет 1600х1595х500 мм.
Обновлено в 04:36
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
КС Украины опроверг данные о попытке срыва инаугурации Зеленского
Украинский Конституционный суд Украины опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о подготовке увольнения главы суда Святослава Шевчука, что могло бы привести к срыву инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы НПО «Техномаш» Панова
Экс-руководитель НПО «Техномаш» Дмитрий Панов задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Обновлено в 09:29
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»
Отправление начнется в 22.15 с остановки «Стадион». Начало матча «Арсенал» - «Спартак» в 20.30.
Обновлено в 02:47
Общество
В Прикамье пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Здоровье
Скворцова: средняя зарплата врачей выросла на 120%
Зарплата младшего персонала выросла на 227%, до 34,3 тыс. рублей, – сообщила глава Минздрава.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель
Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы
Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
Обновлено в 08:52
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по «Дружбе»
Обновлено в 04:26
Происшествия
Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам
В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поддержала дочь Алсу перед финалом детского «Голоса»
Завтра, 26 апреля, на Первом канале, состоится финал детского «Голоса».
Обновлено в 07:47
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
В России продлили переход на цифровое вещание
Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»
Лариса Гузеева отправится к знатокам, Елена Малышева перейдет к завидным женихам. Ну, и наконец, Якубовича мы бы направили к Герману Шаичу.
Обновлено в 04:48